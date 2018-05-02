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02.05.2018  11:55

Легендарний Олівер Кан пояснив, що відчуває голкіпер Баварії, який зганьбився у матчі з Реалом

Олівер Кан

Воротар мюнхенської Баварії Свен Ульрайх навряд захотів прокидатися на наступний день після гри з Реалом (2:2).

Про це сказав колишній голкіпер баварців та збірної Німеччини Олівер Кан, пише ZDF.

"Очевидно, що в тому моменті в Ульрайха в голові було дві думки одночасно - зафіксувати м'яч і вибити його геть. Таке трапляється з багатьма воротарями. Я сам пропускав подібний гол в матчі з Реалом. Після такого зазвичай не хочеться прокидатися на наступний день", - цитує Кана footboom.

Нагадаємо, що тренер Баварії пояснив, як його воротар допустив ганебну помилку, що коштувала фіналу ЛЧ.





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