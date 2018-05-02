Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
226 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]02.05.2018 11:55
Легендарний Олівер Кан пояснив, що відчуває голкіпер Баварії, який зганьбився у матчі з Реалом
|Олівер Кан
Воротар мюнхенської Баварії Свен Ульрайх навряд захотів прокидатися на наступний день після гри з Реалом (2:2).
Про це сказав колишній голкіпер баварців та збірної Німеччини Олівер Кан, пише ZDF.
"Очевидно, що в тому моменті в Ульрайха в голові було дві думки одночасно - зафіксувати м'яч і вибити його геть. Таке трапляється з багатьма воротарями. Я сам пропускав подібний гол в матчі з Реалом. Після такого зазвичай не хочеться прокидатися на наступний день", - цитує Кана footboom.
Нагадаємо, що тренер Баварії пояснив, як його воротар допустив ганебну помилку, що коштувала фіналу ЛЧ.
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