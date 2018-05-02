Зірка Динамо 90-х: Я заробив гроші, а потім все програв у казино

Іван Яремчук

Колишній футболіст Динамо (1985-1990) Іван Яремчук постраждав через схильність до азартних ігор.

Про це повідомляє Команда №1.

"Зарплата в Німеччині у мене була дуже хороша. Але я не розпорядився цими грошима. Я людина азартна, зв'язався з гральними закладами. Якось я разом з емігрантами-євреями сходив в казино. У перший раз виграв дві тисячі марок, подумав, що це хороша добавка до зарплати. І ось так я почав ходити в казино. Чим далі, тим більше засмоктувало", - розповів екс-футболіст.

"Потрібно було кидати, але я не любив програвати. Напевно, все тому, що був неодружений. Не було сім'ї, не було відповідальності, не було дітей. Заради них я б міг це все припинити. Але в підсумку я програв усе. Заробив гроші - і все програв. Залишився голий. Я не хвалюся. Це погана якість. Але тим не менш, це вже сталося", - сказав Яремчук.

Нагадаємо, що Яремчук пропонує дати Гармашу гарненько по одному місцю.