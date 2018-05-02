Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
239 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]02.05.2018 12:38
УЄФА спростувала слова Павелка про можливе перенесення фіналу ЛЧ із Києва в інше місце
|УЄФА
УЄФА не розглядала можливість перенесення фіналу Ліги чемпіонів-2018 із Києва через маріупольську справу.
Про це повідомляє Спорт-Експрес в Україні.
Нагадаємо, що Палеко заявив, нібито через конфлікт Динамо й ФФУ європейці можуть змінити місце проведення фіналу ЛЧ.
Видання звернулося в УЄФА з проханням підтвердити або спростувати ці заяви. У відповіді було вказано, що Європейський футбольний союз не розглядав питання перенесення фіналів Ліги чемпіонів у зв'язку з маріупольською справою.
Раніше повідомлялося, що першим фіналістом ЛЧ став Реал.
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