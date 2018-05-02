УЄФА спростувала слова Павелка про можливе перенесення фіналу ЛЧ із Києва в інше місце

УЄФА

УЄФА не розглядала можливість перенесення фіналу Ліги чемпіонів-2018 із Києва через маріупольську справу.

Про це повідомляє Спорт-Експрес в Україні.

Нагадаємо, що Палеко заявив, нібито через конфлікт Динамо й ФФУ європейці можуть змінити місце проведення фіналу ЛЧ.

Видання звернулося в УЄФА з проханням підтвердити або спростувати ці заяви. У відповіді було вказано, що Європейський футбольний союз не розглядав питання перенесення фіналів Ліги чемпіонів у зв'язку з маріупольською справою.

Раніше повідомлялося, що першим фіналістом ЛЧ став Реал.