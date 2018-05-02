Іспанські ЗМІ дізналися справжню причину, чому Іньєста залишив Барселону

Андрес Іньєста

Півзахисник Барселони Андрес Іньєста пішов із команди через проблеми зі здоров'ям.

Про це повідомляє AS.

Відзначається, що у 33-річного гравця в останній рік виникли проблеми з литковим м'язом, які стають хронічними.

У такій ситуації Андрес не може грати на 100% протягом довгого європейського сезону.

Поки що під питанням і повноцінна участь футболіста на найближчому чемпіонаті світу. Не виключено, що Іньєста не встигне повністю вирішити свою проблему до старту турніру, пише sport.ua.

Нагадаємо, що Іньєста зі сльозами на очах попрощався з клубом. ФОТО. ВІДЕО.