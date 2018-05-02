Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
357 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]02.05.2018 13:20
Іспанські ЗМІ дізналися справжню причину, чому Іньєста залишив Барселону
|Андрес Іньєста
Півзахисник Барселони Андрес Іньєста пішов із команди через проблеми зі здоров'ям.
Про це повідомляє AS.
Відзначається, що у 33-річного гравця в останній рік виникли проблеми з литковим м'язом, які стають хронічними.
У такій ситуації Андрес не може грати на 100% протягом довгого європейського сезону.
Поки що під питанням і повноцінна участь футболіста на найближчому чемпіонаті світу. Не виключено, що Іньєста не встигне повністю вирішити свою проблему до старту турніру, пише sport.ua.
Нагадаємо, що Іньєста зі сльозами на очах попрощався з клубом. ФОТО. ВІДЕО.
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