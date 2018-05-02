Президент ПФЛ розповів про зміни у Першій та Другій лізі з наступного сезону

Сергій Макаров / footboom

Перша і Друга ліги України залишаться в наступному сезоні без змін.

Про це повідомив президент ПФЛ Сергій Макаров.

"У цілому, ПФЛ продовжить своє існування, це можна сказати однозначно. Яким буде формат? Поки що на сто відсотків, напевно, говорити рано. Якщо відштовхуватися від регламенту, то все приблизно залишається в цьому форматі: тобто Перша ліга - 18 команд, Друга - дві групи. Але багато буде залежати від традиційних факторів весни", - сказав фахівець.

"Перше - процес атестації: скільки "наших" клубів отримають атестати, скільки новачків отримають, скільки перейде команд із Прем'єр-ліги, адже ви знаєте, є різна інформація. Ось коли всі ці невідомі стануть зрозумілі, тоді ж остаточно ми будемо розуміти формат", - цитує Макарова ua-football.

Раніше Макаров хвилювався, що ПФЛ можуть знищити, об'єднавши Другу лігу з аматорським чемпіонатом.