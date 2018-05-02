Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
225 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]02.05.2018 15:50
Суми перемогли Авангард. Інші матчі 31 туру Першої ліги
2 травня в Першій лізі чемпіонату України відбудуться 9 матчів.
У першому протистоянні Суми вдома здолали краматорський Авангард.
Нагадаємо, що президент ПФЛ розповів про зміни у Першій та Другій лізі з наступного сезону.
Чемпіонат України
Перша ліга
31 тур
2 травня
Суми – Авангард 2:1 (1:1, 1:0)
Голи: 0:1 – 14 Іващенко, 1:1 – 16 Вечурко, 2:1 - 71 Дурай
Черкаський Дніпро – Арсенал 16:00
Кремінь – Балкани 16:00
Геліос – Полтава 17:00
Миколаїв – Гірник-Спорт 17:00
Волинь – Колос 18:00
Нафтовик-Укрнафта – Жемчужина 18:00
Інгулець – Рух 18:00
Оболонь-Бровар – Десна 19:00
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