Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
181 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]02.05.2018 16:14
Двоє гравців Шахтаря не зіграють проти Зорі через дискваліфікацію
|Оларенваджу Кайоде
Гравці Шахтаря Оларенваджу Кайоде і Марлос пропустять матч із Зорею.
КДК ФФУ дискваліфікував Кайоде на один матч плюс дві зустрічі умовно за удар Шабанова в матчі з Динамо.
Марлос отримав одноматчеву дискваліфікацію за "безсумнівно умисне отримання жовтої картки з певною метою".
29-річний футболіст пропустив матч з Маріуполем через перебір карток, але тепер не зіграє і проти Зорі, пише ФФУ.
Раніше була інформація, що Динамо попросило дискваліфікувати Тайсона і Кайоде за удари гравців киян.
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