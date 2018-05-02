Двоє гравців Шахтаря не зіграють проти Зорі через дискваліфікацію

Оларенваджу Кайоде

Гравці Шахтаря Оларенваджу Кайоде і Марлос пропустять матч із Зорею.

КДК ФФУ дискваліфікував Кайоде на один матч плюс дві зустрічі умовно за удар Шабанова в матчі з Динамо.

Марлос отримав одноматчеву дискваліфікацію за "безсумнівно умисне отримання жовтої картки з певною метою".

29-річний футболіст пропустив матч з Маріуполем через перебір карток, але тепер не зіграє і проти Зорі, пише ФФУ.

Раніше була інформація, що Динамо попросило дискваліфікувати Тайсона і Кайоде за удари гравців киян.