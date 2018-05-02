Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
100 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]02.05.2018 16:32
КДК відкрив справу на захисника Зорі
|Олександр Сваток
КДК ФФУ відкрив провадження щодо захисника Зорі Олександра Сватка.
Про це пише ФФУ.
Футболіст в матчі з Вересом на 6-й хвилині матчу завдав удар ногою по обличчю форварду рівненської команди Жуліо Сезару.
Епізод не був помічений головним арбітром матчу Денисом Шурманном.
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