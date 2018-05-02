У ФІФА анонсували новий турнір для національних збірних

Президент ФІФА Джанні Інфантіно запропонував організувати новий міні-турнір для восьми національних збірних.

Турнір, який отримав назву Фінал 8 буде проходити кожні два роки на додаток до існуючих змагань.

Інфантіно припустив, що новий турнір буде проходити кожного жовтня і/або листопада кожного непарного року, починаючи з 2021 року.

Функціонер також повідомив, що солідна і серйозна група інвесторів готова витратити 25 мільярдів доларів на Фінал 8 і оновлену версію Кубка світу серед клубів, яка також почнеться в 2021 році з 24 команд.

Ці ініціативи будуть спрямовані на розгляд Раді ФІФА, яка ще повинна їх схвалити, пише ictv.ua.

Нагадаємо, Кубок конфедерацій, який в даний час проводиться кожні чотири роки за рік до наступного чемпіонату світу, буде скасовано.

Як відомо, раніше у .