У ФІФА анонсували новий турнір для національних збірних
Президент ФІФА Джанні Інфантіно запропонував організувати новий міні-турнір для восьми національних збірних.
Турнір, який отримав назву Фінал 8 буде проходити кожні два роки на додаток до існуючих змагань.
Інфантіно припустив, що новий турнір буде проходити кожного жовтня і/або листопада кожного непарного року, починаючи з 2021 року.
Функціонер також повідомив, що солідна і серйозна група інвесторів готова витратити 25 мільярдів доларів на Фінал 8 і оновлену версію Кубка світу серед клубів, яка також почнеться в 2021 році з 24 команд.
Ці ініціативи будуть спрямовані на розгляд Раді ФІФА, яка ще повинна їх схвалити, пише ictv.ua.
Нагадаємо, Кубок конфедерацій, який в даний час проводиться кожні чотири роки за рік до наступного чемпіонату світу, буде скасовано.
Як відомо, раніше у ФІФА відреагували на пропозицію щодо кількості збірних на чемпіонатах світу.
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