Нападник Динамо зізнався, чому він часто симулює

Артем Бесєдін

Форвард Динамо Артем Бесєдін зізнався, що в зручних ситуаціях симулює порушення суперників на собі.

Нападник заявив, що якщо суддя фіксує порушення проти нього в таких ситуаціях, значить він, як гравець, все зробив добре.

"Часто симулюю. Є такі моменти, коли ти бачиш, що вже відпустив м'яч, а ззаду захисник, то падаєш - і суддя свистить. А раз просвистів, значить, ти добре все зробив", - сказав Бесєдін.

"Футбол - дуже хитра гра, не я один симулюю. Зараз такий футбол, що цим займається кожен", - цитує гравця FootballHub.

Як відомо, раніше Бесєдін був визнаний найкращим в 28-му турі УПЛ.