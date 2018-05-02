Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
405 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]02.05.2018 17:56
Нападник Динамо зізнався, чому він часто симулює
|Артем Бесєдін
Форвард Динамо Артем Бесєдін зізнався, що в зручних ситуаціях симулює порушення суперників на собі.
Нападник заявив, що якщо суддя фіксує порушення проти нього в таких ситуаціях, значить він, як гравець, все зробив добре.
"Часто симулюю. Є такі моменти, коли ти бачиш, що вже відпустив м'яч, а ззаду захисник, то падаєш - і суддя свистить. А раз просвистів, значить, ти добре все зробив", - сказав Бесєдін.
"Футбол - дуже хитра гра, не я один симулюю. Зараз такий футбол, що цим займається кожен", - цитує гравця FootballHub.
Як відомо, раніше Бесєдін був визнаний найкращим в 28-му турі УПЛ.
Читай також
Останні публікації
26.04.2018 - Андрій Твердохліб
Футбол
Футбол
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошейІраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
Настільний теніс. Жіноча збірна України вперше вийшла в 1/4 фіналу ЧС
|
26.04.2018
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій