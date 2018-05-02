Півзахисник Баварії обізвав футболістів Реала мишами

Артуро Відаль

Півзахисник Баварії Артуро Відаль назвав футболістів Реала мишами.

В кінцівці гри команди Відаля з вершковими в 1/2 фіналу Ліги чемпіонів гравець виклав у соцмережі картинку з групою футболістів "Мадрида" і підписав її так: "Мишшшші".

По ходу гри чилієць також висловлював невдоволення роботою суддівської бригади Джюнейта Чакіра, пише tribuna.com.

Як відомо, раніше Відаль на тренуванні забив фантастичний гол рабаною.