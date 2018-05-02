Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
177 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]02.05.2018 18:15
Півзахисник Баварії обізвав футболістів Реала мишами
|Артуро Відаль
Півзахисник Баварії Артуро Відаль назвав футболістів Реала мишами.
В кінцівці гри команди Відаля з вершковими в 1/2 фіналу Ліги чемпіонів гравець виклав у соцмережі картинку з групою футболістів "Мадрида" і підписав її так: "Мишшшші".
По ходу гри чилієць також висловлював невдоволення роботою суддівської бригади Джюнейта Чакіра, пише tribuna.com.
Як відомо, раніше Відаль на тренуванні забив фантастичний гол рабаною.
Читай також
Останні публікації
26.04.2018 - Андрій Твердохліб
Футбол
Футбол
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошейІраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
Настільний теніс. Жіноча збірна України вперше вийшла в 1/4 фіналу ЧС
|
26.04.2018
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій