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02.05.2018  18:15

Півзахисник Баварії обізвав футболістів Реала мишами

Артуро Відаль

Півзахисник Баварії Артуро Відаль назвав футболістів Реала мишами.

В кінцівці гри команди Відаля з вершковими в 1/2 фіналу Ліги чемпіонів гравець виклав у соцмережі картинку з групою футболістів "Мадрида" і підписав її так: "Мишшшші".

По ходу гри чилієць також висловлював невдоволення роботою суддівської бригади Джюнейта Чакіра, пише tribuna.com.

Як відомо, раніше Відаль на тренуванні забив фантастичний гол рабаною.





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