Дніпро-1 вийшов до Першої ліги в 29-му турі. Інші матчі Другої ліги

Дніпро-1 переміг Таврію і забезпечив вихід у Першу лігу за п'ять турів до кінця сезону.

Відрив від Енергії, яка йде на третьому місці, складає 18 очок.

Раніше повідомлялося, що Агробізнес виграв у ФК Львів.

Чемпіонат України-2017/18

Друга ліга

29-й тур

2 травня

Суднобудівник - Нікополь - 1:4

Дніпро-1 - Таврія - 4:2

Дніпро - Енергія - 0:1

Металіст-1925 - Мир - 1:4