Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
708 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]02.05.2018 20:56
Дніпро-1 вийшов до Першої ліги в 29-му турі. Інші матчі Другої ліги
Дніпро-1 переміг Таврію і забезпечив вихід у Першу лігу за п'ять турів до кінця сезону.
Відрив від Енергії, яка йде на третьому місці, складає 18 очок.
Раніше повідомлялося, що Агробізнес виграв у ФК Львів.
Чемпіонат України-2017/18
Друга ліга
29-й тур
2 травня
Суднобудівник - Нікополь - 1:4
Дніпро-1 - Таврія - 4:2
Дніпро - Енергія - 0:1
Металіст-1925 - Мир - 1:4
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