Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
537 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]02.05.2018 20:26
Мілевський забив у півфіналі Кубка Білорусі. ВІДЕО
|Артем Мілевський
Форвард Динамо Брест Артем Мілевський забив у матчі Кубка Білорусі з Днєпром із Могильова - 4:1.
Українець відкрив рахунок на 22-й хвилині.
Відзначимо, що клуб Мілевського за сумою двох матчів вийшов до фіналу.
Раніше повідомлялося, що Мілевський врятував Динамо-Брест від поразки.
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