Мілевський забив у півфіналі Кубка Білорусі. ВІДЕО

Артем Мілевський

Форвард Динамо Брест Артем Мілевський забив у матчі Кубка Білорусі з Днєпром із Могильова - 4:1.

Українець відкрив рахунок на 22-й хвилині.

Відзначимо, що клуб Мілевського за сумою двох матчів вийшов до фіналу.

Раніше повідомлялося, що Мілевський врятував Динамо-Брест від поразки.