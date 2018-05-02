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02.05.2018  20:26

Мілевський забив у півфіналі Кубка Білорусі. ВІДЕО

Артем Мілевський

Форвард Динамо Брест Артем Мілевський забив у матчі Кубка Білорусі з Днєпром із Могильова - 4:1.

Українець відкрив рахунок на 22-й хвилині.

Відзначимо, що клуб Мілевського за сумою двох матчів вийшов до фіналу.

Раніше повідомлялося, що Мілевський врятував Динамо-Брест від поразки.





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