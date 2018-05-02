Перспективний українець відіграв повний матч за іспанський клуб

Іван Зотько

В рамках 36-го туру іспанської Сегунди Б (група 3) Ельче Івана Зотька вдома здобув впевнену перемогу над Ллейдою - 2:0.

Українець взяв участь в цьому поєдинку. Наш 21-річний центрбек вийшов в стартовому складі і відіграв усі 90 хвилин. Відзначимо, що він вийшов на звичній для себе позиції центрального захисника, а в минулому турі в матчі зі своєю колишньою командою Валенсією Б (3:3) зіграв правого бека.

У нинішньому сезоні Зотько провів в цілому 19 матчів (14 за Валенсію і 5 за Ельче), пише GoldTalant.com.ua.

Як відомо, раніше Зотько пояснив, чому Валенсія не захотіла продовжувати з ним контракт.