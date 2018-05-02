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02.05.2018  22:15

Відомий агент підтвердив перехід Селіна в МТК

Панков і Селін

Євген Селін буде виступати в угорському МТК.

Цю інформацію підтвердив агент гравця Олександр Панков.

ФК «МТК» Будапешт 🔝👑🥇👀 2️⃣3️⃣ кратный «Чемпион» Венгрии 🇭🇺🔝👍🏻 1️⃣2️⃣ кратный обладатель «Кубка» Венгрии 🥇💯🍾⭐️ Один из самых титулованных футбольных клубов Венгрии 🇭🇺🇺🇦💥🍾 Женя Селин с 1️⃣ июля игрок «МТК» на 2️⃣ года🔝👑🇺🇦🍾 «Селя» выполнил свою задачу в Триполи, помог команде попасть в зону Еврокубков, и теперь пора идти дальше 🔝⭐️⚽️👋🏻 Спасибо «Астерас» ⭐️🔝👑⚽️ Футбольный «Бум» в Венгрии привлекает своей финансовой стабильностью, самой новой инфраструктурой и непредсказуемостью самого чемпионата и кубка 🇭🇺🥇💯👋🏻 Я уверен, что «МТК» в следующем сезоне с новым руководством, будет бороться за самые высокие места 🔵⚪️🔵⚪️🔵⚪️ “File” Selin welcome to Hungary and fantastic Budapest 😂👑🇭🇺🇺🇦🥇

Допис, поширений 🔶Mr. Pankov Aleksandr🔶 (@mr_pankov_aleksandr_official) 2 Тра 2018 р. о 12:06 PDT

"МТК Будапешт – 23-разовий чемпіон Угорщини, 12-разовий володар Кубка Угорщини. Один з найтитулованіших футбольних клубів Угорщини.

Женя Селін з 1 липня гравець МТК на два роки. Він виконав своє завдання в Тріполі, допоміг команді потрапити в зону єврокубків, і тепер настав час іти далі. Спасибі Астерасу.

Футбольний бум в Угорщині приваблює своєю фінансовою стабільністю, найновішою інфраструктурою і непередбачуваністю самого чемпіонату і Кубка.

Я впевнений, що МТК в наступному сезоні з новим керівництвом буде боротися за найвищі місця", – написав Панков у своєму Інстаграм.





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