Відомий агент підтвердив перехід Селіна в МТК
|Панков і Селін
Євген Селін буде виступати в угорському МТК.
Цю інформацію підтвердив агент гравця Олександр Панков.
ФК «МТК» Будапешт 🔝👑🥇👀 2️⃣3️⃣ кратный «Чемпион» Венгрии 🇭🇺🔝👍🏻 1️⃣2️⃣ кратный обладатель «Кубка» Венгрии 🥇💯🍾⭐️ Один из самых титулованных футбольных клубов Венгрии 🇭🇺🇺🇦💥🍾 Женя Селин с 1️⃣ июля игрок «МТК» на 2️⃣ года🔝👑🇺🇦🍾 «Селя» выполнил свою задачу в Триполи, помог команде попасть в зону Еврокубков, и теперь пора идти дальше 🔝⭐️⚽️👋🏻 Спасибо «Астерас» ⭐️🔝👑⚽️ Футбольный «Бум» в Венгрии привлекает своей финансовой стабильностью, самой новой инфраструктурой и непредсказуемостью самого чемпионата и кубка 🇭🇺🥇💯👋🏻 Я уверен, что «МТК» в следующем сезоне с новым руководством, будет бороться за самые высокие места 🔵⚪️🔵⚪️🔵⚪️ “File” Selin welcome to Hungary and fantastic Budapest 😂👑🇭🇺🇺🇦🥇
"МТК Будапешт – 23-разовий чемпіон Угорщини, 12-разовий володар Кубка Угорщини. Один з найтитулованіших футбольних клубів Угорщини.
Женя Селін з 1 липня гравець МТК на два роки. Він виконав своє завдання в Тріполі, допоміг команді потрапити в зону єврокубків, і тепер настав час іти далі. Спасибі Астерасу.
Футбольний бум в Угорщині приваблює своєю фінансовою стабільністю, найновішою інфраструктурою і непередбачуваністю самого чемпіонату і Кубка.
Я впевнений, що МТК в наступному сезоні з новим керівництвом буде боротися за найвищі місця", – написав Панков у своєму Інстаграм.
Футбол
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошейІраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
|
26.04.2018
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій