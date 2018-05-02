Відомий агент підтвердив перехід Селіна в МТК

Панков і Селін

Євген Селін буде виступати в угорському МТК.

Цю інформацію підтвердив агент гравця Олександр Панков.

"МТК Будапешт – 23-разовий чемпіон Угорщини, 12-разовий володар Кубка Угорщини. Один з найтитулованіших футбольних клубів Угорщини.

Женя Селін з 1 липня гравець МТК на два роки. Він виконав своє завдання в Тріполі, допоміг команді потрапити в зону єврокубків, і тепер настав час іти далі. Спасибі Астерасу.

Футбольний бум в Угорщині приваблює своєю фінансовою стабільністю, найновішою інфраструктурою і непередбачуваністю самого чемпіонату і Кубка.

Я впевнений, що МТК в наступному сезоні з новим керівництвом буде боротися за найвищі місця", – написав Панков у своєму Інстаграм.