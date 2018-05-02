Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
180 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]02.05.2018 23:05
Українець вийшов у лідери бомбардирів чемпіонату Сінгапуру
|Володимир Прийомов
Екс-півзахисник Металіста, Чорноморця та Олімпіка Володимир Прийомов оформив дубль за ДПММ у чемпіонаті Сінгапуру.
На рахунку українця вже 6 голів у у 4 матчах. Прийомов очолив залік найкращих бомбардирів першості, пише football24.ua.
Нагадаємо, 32-річний Прийомов перейшов в ДПММ у лютому, підписавши контракт на один рік.
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