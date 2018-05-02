Українець вийшов у лідери бомбардирів чемпіонату Сінгапуру

Володимир Прийомов

Екс-півзахисник Металіста, Чорноморця та Олімпіка Володимир Прийомов оформив дубль за ДПММ у чемпіонаті Сінгапуру.

На рахунку українця вже 6 голів у у 4 матчах. Прийомов очолив залік найкращих бомбардирів першості, пише football24.ua.

Нагадаємо, 32-річний Прийомов перейшов в ДПММ у лютому, підписавши контракт на один рік.