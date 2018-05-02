Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
418 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]02.05.2018 23:33
Екс-футболіст збірної України виграв Кубок Ліхтенштейна
|Марко Девич
Екс-форвард збірної України Марко Девич виграв зі своїм нинішнім клубом Вадуцом Кубок Ліхтенштейну.
Фото з трофеєм гравець розмістив у себе в Instagram.
Нагадаємо, Марко Девич став гравцем Вадуца влітку минулого року.
Раніше була інформація, що Девич відзначився дублем в швейцарській першості.
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