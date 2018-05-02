Екс-футболіст збірної України виграв Кубок Ліхтенштейна

Марко Девич

Екс-форвард збірної України Марко Девич виграв зі своїм нинішнім клубом Вадуцом Кубок Ліхтенштейну.

Фото з трофеєм гравець розмістив у себе в Instagram.

Нагадаємо, Марко Девич став гравцем Вадуца влітку минулого року.

Раніше була інформація, що Девич відзначився дублем в швейцарській першості.