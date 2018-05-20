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19.05.2018  23:45

Останній матч сезону у Першій лізі було зірвано через протест фанатів, що вибігли на поле. ФОТО

 

Матч 34-го туру чемпіонату Першої ліги між Черкаським Дніпром та ПФК Суми, який був останнім у календарі змагань, не було дограно.

На 55-й хвилині поєдинку при рахунку 2:2 арбітр прийняв рішення зупинити його - на поле вибігли фаната черкаської команди.

Ультрас черкасців палили файєра та тримали у руках банер "Лашкула на трансфер", протестуючи проти недавнього рішення власника клубу згорнути його діяльність та продати усіх гравців.

У підсумку до ультрас застосували силу поліцейські, пише UA-Футбол. 

Нагадаємо, Черкаський Дніпро до останнього туру йшов на 16-му місці у чемпіонаті Першої ліги. 

Раніше повідомлялося, що фанати Геліоса облили арбітра водою під час матчу проти Полтави

 
 





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