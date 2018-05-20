Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
322 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]19.05.2018 23:59
Баварія програла у фіналі Кубку Німеччини команді свого майбутнього тренера. ВІДЕО
Айнтрахт став володарем Кубку Німеччини-2017/18, здолавши у вирішальному поєдинку за трофей Баварію 3:1.
Цікаво, що до перемоги у престижному турнірі команду з Франкфурта привів колишній гравець баварців Ніко Ковач, який очолить Баварію з нового сезону.
Da ist das Ding 🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆#sge #pokalsieger #fcbsge pic.twitter.com/LV9aIhIhnp— Eintracht Frankfurt (@Eintracht) 19 травня 2018 р.
Для Айнтрахта цей трофей став першим за 30 років. У 1988 році команда також виграла Кубок Німеччини. Команда завоювала цей трофей в п'ятий раз в історії (1974, 1975, 1981, 1988 і 2018 роки).
Нагадаємо, що Баварія стала чемпіоном Бундесліги-2017/18.
Кубок Німеччини-2017/18
Фінал
19 травня
Баварія - Айнтрахт - 1:3 (0:1)
Голи: 0:1 - 11 Ребич, 1:1 - 53 Левандовський, 1:2 - 82 Ребич, 1:3 90+6 Гачинович.
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