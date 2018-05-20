Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
69 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]20.05.2018 00:16
Екс-нападник МЮ приніс Ліону путівку у Лігу чемпіонів, ПСЖ без Неймара не зміг обіграти Кан. Матчі 38-го туру чемпіонату Франції
19 травня відбувся 38-й туру чемпіонату французької Ліги 1.
Так, ПСЖ зіграв унічию 0:0 із Каном. Зазначимо, що нападник парижан Неймар не брав участь у грі.
Монако, який забезпечив собі друге місце на виїзді розгромив Труа 3:0.
Третє пряму путівку у Лігу чемпіонів від Франції виграв Ліон, який обіграв 3:2 Ніццу.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ПСЖ 14 травня призначив нового головного тренера.
Чемпіонат Франції-2017/18
38-й тур
19 травня
Кан - ПСЖ - 0:0
Труа - Монако - 0:3 (0:1)
Ліон - Ніцца - 3:2
Голи: 0:1 - 22 Лопеш, 0:2 - 71 Лопеш, 0:3 - Жорді Мбоула
Тулуза - Генгам - 2:1
Сент-Етьєн - Лілль - 5:0
Ренн - Монпельє - 1:1
Нант - Страсбур - 1:0
Метц - Бордо - 0:4
Марсель - Ам'єн - 2:1
Діжон - Анже - 2:1
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