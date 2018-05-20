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20.05.2018  00:16

Екс-нападник МЮ приніс Ліону путівку у Лігу чемпіонів, ПСЖ без Неймара не зміг обіграти Кан. Матчі 38-го туру чемпіонату Франції

 

19 травня відбувся 38-й туру чемпіонату французької Ліги 1. 

Так, ПСЖ зіграв унічию 0:0 із Каном. Зазначимо, що нападник парижан Неймар не брав участь у грі. 

Монако, який забезпечив собі друге місце на виїзді розгромив Труа 3:0. 

Третє пряму путівку у Лігу чемпіонів від Франції виграв Ліон, який обіграв 3:2 Ніццу. 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ПСЖ 14 травня призначив нового головного тренера.

Чемпіонат Франції-2017/18

38-й тур

19 травня

Кан - ПСЖ - 0:0

Труа - Монако - 0:3 (0:1)

Ліон - Ніцца - 3:2 

Голи: 0:1 - 22 Лопеш, 0:2 - 71 Лопеш, 0:3 - Жорді Мбоула

Тулуза - Генгам - 2:1

Сент-Етьєн - Лілль - 5:0

Ренн - Монпельє - 1:1

Нант - Страсбур - 1:0

Метц - Бордо - 0:4

Марсель - Ам'єн - 2:1

Діжон - Анже - 2:1





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