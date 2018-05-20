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20.05.2018  09:31

Безус знову забив за Сент-Труйден

Роман Безус

Півзахисник Сент-Труйдена Роман Безус забив у матчі чемпіонату Бельгії проти Локерена (1:1).

Безус відкрив рахунок на 29-й хвилині.

27-річний українець в поточному сезоні провів 28 матчів, в яких забив 6 голів і зробив 7 гольових передач. 4 голи і 6 асистів хавбек зробив в останніх 7 матчах.

Раніше повідомлялося, що tribuna.com.

Раніше повідомлялося, що Сент-Труйден запропонував Безусу новий контракт.





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