Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
177 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]20.05.2018 09:31
Безус знову забив за Сент-Труйден
|Роман Безус
Півзахисник Сент-Труйдена Роман Безус забив у матчі чемпіонату Бельгії проти Локерена (1:1).
Безус відкрив рахунок на 29-й хвилині.
27-річний українець в поточному сезоні провів 28 матчів, в яких забив 6 голів і зробив 7 гольових передач. 4 голи і 6 асистів хавбек зробив в останніх 7 матчах.
Раніше повідомлялося, що tribuna.com.
Раніше повідомлялося, що Сент-Труйден запропонував Безусу новий контракт.
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