Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
1157 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]20.05.2018 09:40
Ракицький отримав "піджопник" від фаната в кінцівці гри з Динамо
|Ярослав Ракицький
Один з фанатів Динамо вдарив захисника Шахтаря Ярослава Ракицького в епізоді, коли вболівальники киян вибігли на поле.
Про це Профутболу розповів сам захисник гірників.
"Отримав "піджопник". Нормально, це вболівальники. Запропонував йому вийти один на один, він втік в натовп", - сказав футболіст.
"Вітаю всіх фанатів Динамо, добре грали"", - підсумував Ракицький.
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