Ракицький отримав "піджопник" від фаната в кінцівці гри з Динамо

Ярослав Ракицький

Один з фанатів Динамо вдарив захисника Шахтаря Ярослава Ракицького в епізоді, коли вболівальники киян вибігли на поле.

Про це Профутболу розповів сам захисник гірників.

"Отримав "піджопник". Нормально, це вболівальники. Запропонував йому вийти один на один, він втік в натовп", - сказав футболіст.

"Вітаю всіх фанатів Динамо, добре грали"", - підсумував Ракицький.