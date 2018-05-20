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1531 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]20.05.2018 09:52
Хацкевич розповів про гравців, які покинуть Динамо
|Олександр Хацкевич
Динамо не буде продовжувати контракти з Дьємерсі Мбокані, Жуніором Мораесом і Євгеном Хачеріді.
Про це клубному сайту повідомив Олександр Хацкевич на післяматчевій прес-конференції.
"У них закінчуються контракти. І Мораес, і Мбокані знали, що за умови їх зацікавленості виступати далі в Динамо ми захочемо укласти з ними нових угод. Вони влаштовували нас як нападники. Але, мабуть, обидва цих футболіста самостійно намагаються вирішувати свої питання. Контракти з Мораесом і Мбокані продовжуватися не будуть", - сказав він.
"У Хачеріді теж закінчується контракт. І з ним ми теж не будемо підписувати нову угоду", - підсумував Хацкевич.
Раніше повідомлялося, що Хачеріді може продовжити кар'єру в Росії.
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