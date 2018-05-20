Ворскла - Зоря: де дивитися матч 32-го туру Прем'єр-ліги

20-го травня в 32 турі УПЛ зійдуться зіграють полтавська Ворскла і Зоря.

Початок гри - о 17:00.

Переглянути матч у прямому ефірі можна за цим посиланням (Увага! Трансляція платна).

Нагадаємо, що Ворскола гарантувала собі вихід у Лігу Європи.