Як ультрас Динамо проводжали Олега Гусєва. ВІДЕО

Олег Гусєв

Ультрас Динамо попрощалися з легендарним півзахисником Олегом Гусєвим в матчі 32-го туру УПЛ з Шахтарем.

Як відомо, раніше Гусєв розповів, чи продовжить кар'єру після завершення виступів у Динамо.