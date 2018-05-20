Верес - Маріуполь: де дивитися матч 32-го туру Прем'єр-ліги

20-го травня в 32 турі УПЛ зійдуться зіграють Верес і Маріуполь

Початок гри - о 17:00.

Переглянути матч у прямому ефірі можна за цим посиланням.

Раніше була інформація, що Верес змінив місце проведення матчу проти Маріуполя.