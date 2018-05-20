Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
79 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]20.05.2018 12:05
Верес - Маріуполь: де дивитися матч 32-го туру Прем'єр-ліги
20-го травня в 32 турі УПЛ зійдуться зіграють Верес і Маріуполь
Початок гри - о 17:00.
Переглянути матч у прямому ефірі можна за цим посиланням.
Раніше була інформація, що Верес змінив місце проведення матчу проти Маріуполя.
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