Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
468 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]20.05.2018 14:18
Динамо влітку хоче продати свого півзахисника
|Дерліс Гонсалес
Динамо готове цього літа продати хавбека Дерліса Гонсалеса.
Про це повідомив в ефірі ТаТоТаке ведучий Сергій Болотніков.
Сам футболіст нещодавно заявив, що йому в Динамо не комфортно і він хоче змінити обстановку.
Раніше тренер киян Олександр Хацкевич розповів про гравців, які покинуть Динамо.
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