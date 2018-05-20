Динамо влітку хоче продати свого півзахисника

Дерліс Гонсалес

Динамо готове цього літа продати хавбека Дерліса Гонсалеса.

Про це повідомив в ефірі ТаТоТаке ведучий Сергій Болотніков.

Сам футболіст нещодавно заявив, що йому в Динамо не комфортно і він хоче змінити обстановку.

Раніше тренер киян Олександр Хацкевич розповів про гравців, які покинуть Динамо.