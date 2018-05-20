Фонсека розповів про футболістів, які залишать Шахтар

Донецький Шахтар покинуть один-два футболісти.

Про це заявив клубному сайту головний тренер Паулу Фонсека.

"Ми практично закінчуємо формування списки гравців на наступний сезон. Великих змін не буде. На даний момент ніхто з хлопців не пішов. Шахтар покинуть один-два футболісти - дізнаєтеся про це незабаром", - заявив тренер.

Раніше форвард гірників Факундо Феррейра повідомив, що зіграв останній матч за клуб.