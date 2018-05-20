Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
652 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]20.05.2018 15:02
Фонсека розповів про футболістів, які залишать Шахтар
Донецький Шахтар покинуть один-два футболісти.
Про це заявив клубному сайту головний тренер Паулу Фонсека.
"Ми практично закінчуємо формування списки гравців на наступний сезон. Великих змін не буде. На даний момент ніхто з хлопців не пішов. Шахтар покинуть один-два футболісти - дізнаєтеся про це незабаром", - заявив тренер.
Раніше форвард гірників Факундо Феррейра повідомив, що зіграв останній матч за клуб.
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