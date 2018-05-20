Коваль пропустив два голи в грі проти Валенсії. Матчі 38-го туру чемпіонату Іспанії

Воротар Депортиво Максим Коваль вийшов в стартовому складі на матч останнього туру Ла Ліги проти Валенсії

Українець пропустив два голи і був замінений на 83-й хвилині.

Як відомо, раніше Леванте обіграв Барселону.

Чемпіонат Іспанії-2017/18

38-й тур

20 травня

Валенсія – Депортиво 2:1 (1:0, 1:1)

Голи: 1:0 – 28 Дзадза, 2:0 – 77 Гонсалу Гедеш, 2:1 – 80 Перес

Атлетик - Еспаньол 17:15

Атлетико - Ейбар 19:30

Барселона - Реал Сосьєдад 21:45

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