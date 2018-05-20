Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
220 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]20.05.2018 15:21
Коваль пропустив два голи в грі проти Валенсії. Матчі 38-го туру чемпіонату Іспанії
Воротар Депортиво Максим Коваль вийшов в стартовому складі на матч останнього туру Ла Ліги проти Валенсії
Українець пропустив два голи і був замінений на 83-й хвилині.
Як відомо, раніше Леванте обіграв Барселону.
Чемпіонат Іспанії-2017/18
38-й тур
20 травня
Валенсія – Депортиво 2:1 (1:0, 1:1)
Голи: 1:0 – 28 Дзадза, 2:0 – 77 Гонсалу Гедеш, 2:1 – 80 Перес
Атлетик - Еспаньол 17:15
Атлетико - Ейбар 19:30
Барселона - Реал Сосьєдад 21:45
Читай також
Останні публікації
14.05.2018
Інше
Інше
Ставки на події в спортивному світі – нюанси
26.04.2018 - Андрій Твердохліб
Футбол
Футбол
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошейІраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
|
26.04.2018
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій