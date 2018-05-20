Барселона платитиме зірці Атлетико 15 мільйонів за сезон

Антуан Грізманн

Стали відомі деталі контракту, який Барселона пропонує нападнику Атлетико Антуану Грізманну.

Повідомляється, що майже всі умови узгоджені. Француз підпише з каталонцями 5-річну угоду із зарплатою 15 мільйонів євро на рік після сплати податків. Крім того, в договорі будуть прописані значні бонуси за гру.

За наявною інформацією, Атлетико двічі пропонував Грізманну продовжити контракт, в тому числі і з зарплатою 25 мільйонів євро, але футболіст хоче перейти в Барселону, пише tribuna.com.

Як відомо, раніше ЗМІ розповіли, чим небезпечний для Барселони можливий трансфер Грізманна.