Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
129 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]20.05.2018 16:05
Барселона платитиме зірці Атлетико 15 мільйонів за сезон
|Антуан Грізманн
Стали відомі деталі контракту, який Барселона пропонує нападнику Атлетико Антуану Грізманну.
Повідомляється, що майже всі умови узгоджені. Француз підпише з каталонцями 5-річну угоду із зарплатою 15 мільйонів євро на рік після сплати податків. Крім того, в договорі будуть прописані значні бонуси за гру.
За наявною інформацією, Атлетико двічі пропонував Грізманну продовжити контракт, в тому числі і з зарплатою 25 мільйонів євро, але футболіст хоче перейти в Барселону, пише tribuna.com.
Як відомо, раніше ЗМІ розповіли, чим небезпечний для Барселони можливий трансфер Грізманна.
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