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20.05.2018  16:16

Петраков назвав склад збірної України (U-19) для участі в Меморіалі Лобановського

ФФУ

На Меморіалі Лобановського-2018 виступить збірна України U-19.

Наставник команди Олександр Петраков вже оголосив склад на турнір із 20 гравців, інформує офіційний сайт ФФУ.

Воротарі — Владислав Кучерук ("Динамо" Київ), Андрій Кожухар ("Чорноморець" Одеса).

Захисники — Валерій Бондар, Віктор Корнієнко, Юхим Конопля (всі — "Шахтар" Донецьк), Віталій Миколенко, Денис Попов (обидва — "Динамо" Київ), Ігор Снурніцин ("Олімпік" Донецьк), Олег Веремієнко ("Карпати" Львів), Олександр Сафронов ("Дніпро-1" Дніпро).

Півзахисники — Олексій Хахльов ("Алавес", Іспанія), Сергій Булеца, Денис Янаков (обидва — "Динамо" Київ), Кирило Дришлюк ("Зірка" Кропивницький), Микола Мусолітін ("Чорноморець" Одеса), Олександр Бєляєв ("Дніпро-1" Дніпро).

Нападники — Георгій Цитаїшвілі ("Динамо" Київ), Андрій Кулаков ("Шахтар" Донецьк), Андрій Ременюк ("Карпати" Львів), Владислав Супряга ("Дніпро-1" Дніпро).

У півфіналі 29 травня збірна України зіграє з Ізраїлем на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського (початок матчу — о 18.00). В іншій парі Словенія та Греція свій поєдинок проведуть в Борисполі на стадіоні "Колос" (15.00).

У півфіналі українці зіграють проти Ізраїлю 29 травня.





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