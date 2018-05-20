Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
664 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]20.05.2018 17:39
Захисник Шахтаря викинув плакат, який йому подарували вболівальники. ФОТО
|Ісмаїлі
Захисник донецького Шахтаря Ісмаїлі після матчу з Динамо в Києві отримав в подарунок персональний плакат від уболівальників клубу.
Про це повідомляє Динамоманія.
Але на жаль, захисник відзначився не дуже гарним вчинком, викинувши плакат.
|Динамоманія
Нагадаємо, що Динамо перемогло Шахтар у останньому турі УПЛ сезону 2017/2018.
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