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20.05.2018  17:39

Захисник Шахтаря викинув плакат, який йому подарували вболівальники. ФОТО

Ісмаїлі

Захисник донецького Шахтаря Ісмаїлі після матчу з Динамо в Києві отримав в подарунок персональний плакат від уболівальників клубу.

Про це повідомляє Динамоманія.

Але на жаль, захисник відзначився не дуже гарним вчинком, викинувши плакат.

 Динамоманія

Нагадаємо, що Динамо перемогло Шахтар у останньому турі УПЛ сезону 2017/2018.





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