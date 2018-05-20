Захисник Шахтаря викинув плакат, який йому подарували вболівальники. ФОТО

Ісмаїлі

Захисник донецького Шахтаря Ісмаїлі після матчу з Динамо в Києві отримав в подарунок персональний плакат від уболівальників клубу.

Про це повідомляє Динамоманія.

Але на жаль, захисник відзначився не дуже гарним вчинком, викинувши плакат.

Динамоманія

Нагадаємо, що Динамо перемогло Шахтар у останньому турі УПЛ сезону 2017/2018.

