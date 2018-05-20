Як Ракицькому "прилетіло" в дупу від уболівальника. ВІДЕО

Ярослав Ракицький (ліворуч)

Гра 32-го туру УПЛ між Динамо та Шахтарем закінчилася невеличкою бійкою, через жорсткий та непотрібний підкат хавбека гірників Нема.

Оразу після фінального свистка найбільш гарячі вболівальники киян вибігли на поле.

Ситуацію вдалося швидко вгамувати завдяки стюардам та гравцям обох команд.

Але все-таки одному фанату Динамо вдалося зробити "піджопник" Ярославу Ракицькому.

Нагадаємо, що сама гра закінчилася перемогою біло-синіх з рахунком 2:1.