Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
509 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]20.05.2018 17:59
Як Ракицькому "прилетіло" в дупу від уболівальника. ВІДЕО
|Ярослав Ракицький (ліворуч)
Гра 32-го туру УПЛ між Динамо та Шахтарем закінчилася невеличкою бійкою, через жорсткий та непотрібний підкат хавбека гірників Нема.
Оразу після фінального свистка найбільш гарячі вболівальники киян вибігли на поле.
Ситуацію вдалося швидко вгамувати завдяки стюардам та гравцям обох команд.
Але все-таки одному фанату Динамо вдалося зробити "піджопник" Ярославу Ракицькому.
Нагадаємо, що сама гра закінчилася перемогою біло-синіх з рахунком 2:1.
Читай також
Останні публікації
14.05.2018
Інше
Інше
Ставки на події в спортивному світі – нюанси
26.04.2018 - Андрій Твердохліб
Футбол
Футбол
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошейІраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
|
26.04.2018
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій