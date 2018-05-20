Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
38 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]20.05.2018 18:34
Торіно переміг Дженоа. Матчі 38-го туру чемпіонату Італії
Торіно переміг Дженоа. Матчі 38-го туру чемппіонату Італії.
У 38-му турі Серії А Торіно на виїзді мінімально здолав Дженоа з рахунком 2:1.
Зазначимо, що гості закінчували гру вменшості через вилучення Ансальді на 83-й хвилині.
Нагадаємо, що Ювентус всьоме поспіль став чемпіоном Італії.
Чемпіонат Італії
38-й тур
20 травня
Дженоа - Торіно 1:2 (0:1)
Голи: 0:1 30 Фальке, 0:2 - 58 Баселлі, 1:2 - 80 Пандєв
Fischio finale al "Ferraris" il @TorinoFC_1906 espugna il campo del @GenoaCFC e conquista i tre punti! #GenoaTorino #SerieATIM pic.twitter.com/UDlVMQSByu— Serie A TIM (@SerieA_TIM) 20 травня 2018 р.
Кальярі - Аталанта 19:00
К'єво - Беневенто 19:00
Мілан - Фіорентина 19:00
Наполі - Кротоне 19:00
СПАЛ - Сампдорія 19:00
Удінезе - Болонья 19:00
Лаціо - Інтер 21:45
Сассуоло - Рома 21:45
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