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20.05.2018  18:34

Торіно переміг Дженоа. Матчі 38-го туру чемпіонату Італії

 

Торіно переміг Дженоа. Матчі 38-го туру чемппіонату Італії.

У 38-му турі Серії А Торіно на виїзді мінімально здолав Дженоа з рахунком 2:1.

Зазначимо, що гості закінчували гру вменшості через вилучення Ансальді на 83-й хвилині.

Нагадаємо, що Ювентус всьоме поспіль став чемпіоном Італії.

Чемпіонат Італії

38-й тур

20 травня

Дженоа - Торіно 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 30 Фальке, 0:2 - 58 Баселлі, 1:2 - 80 Пандєв

Кальярі - Аталанта 19:00

К'єво - Беневенто 19:00

Мілан - Фіорентина 19:00

Наполі - Кротоне 19:00

СПАЛ - Сампдорія 19:00

Удінезе - Болонья 19:00

Лаціо - Інтер 21:45

Сассуоло - Рома 21:45

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