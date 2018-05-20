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261 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]20.05.2018 19:56
Зозуля забив черговий гол за Альбасете
|Роман Зозуля
Український форвард іспанського Альбасете Роман Зозуля відзначився черговим голом.
У матчі 40-го туру Сарагоса - Албасете, який на разі триває, нападник забив на 22-й хвилині, зрівнявши рахунок у грі.
Після першого тайму господарі попереду (3:1).
Roman Roman ZOZULIA👟⚽️🇺🇦 pic.twitter.com/73GYHIVbZo— Albacete Balompié (@AlbaceteBPSAD) 20 травня 2018 р.
Нагадаємо, що в послугах Зозулі зацікавлений Кадіс.
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