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20.05.2018  19:56

Зозуля забив черговий гол за Альбасете

Роман Зозуля

Український форвард іспанського Альбасете Роман Зозуля відзначився черговим голом.

У матчі 40-го туру Сарагоса - Албасете, який на разі триває, нападник забив на 22-й хвилині, зрівнявши рахунок у грі.

Після першого тайму господарі попереду (3:1).

Нагадаємо, що в послугах Зозулі зацікавлений Кадіс.





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