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20.05.2018  20:18

Син легендарного нідерландця близький до переходу в Рому

Джастін Клюйверт

Вінгер амстердамського Аякса Джастін Клюйверт уже незабаром може стати гравцем італійської Роми.

Про це повідомляє повідомляє Get French Football News.

19-річний атакувальний хавбек відмовився підписувати новий контракт із Аяксом та хоче покинути Амстердам, оскільки клуб нібито вів перемовини з Тоттенгемом щодо його трансферу за спиною Клюйверта-молодшого.

За інформацією джерела агент нідерландця Міно Райола вже домовляється про перехід вінгера до Роми, пише Футбол 24.

Раніше повідомлялося, що Рома готова відпустити свого голкіпера Аллісона лише за 100 млн євро.





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