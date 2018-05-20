Син легендарного нідерландця близький до переходу в Рому

Джастін Клюйверт

Вінгер амстердамського Аякса Джастін Клюйверт уже незабаром може стати гравцем італійської Роми.

Про це повідомляє повідомляє Get French Football News.

19-річний атакувальний хавбек відмовився підписувати новий контракт із Аяксом та хоче покинути Амстердам, оскільки клуб нібито вів перемовини з Тоттенгемом щодо його трансферу за спиною Клюйверта-молодшого.

За інформацією джерела агент нідерландця Міно Райола вже домовляється про перехід вінгера до Роми, пише Футбол 24.

Раніше повідомлялося, що Рома готова відпустити свого голкіпера Аллісона лише за 100 млн євро.