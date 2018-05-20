Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
59 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]20.05.2018 20:18
Син легендарного нідерландця близький до переходу в Рому
|Джастін Клюйверт
Вінгер амстердамського Аякса Джастін Клюйверт уже незабаром може стати гравцем італійської Роми.
Про це повідомляє повідомляє Get French Football News.
19-річний атакувальний хавбек відмовився підписувати новий контракт із Аяксом та хоче покинути Амстердам, оскільки клуб нібито вів перемовини з Тоттенгемом щодо його трансферу за спиною Клюйверта-молодшого.
За інформацією джерела агент нідерландця Міно Райола вже домовляється про перехід вінгера до Роми, пише Футбол 24.
Раніше повідомлялося, що Рома готова відпустити свого голкіпера Аллісона лише за 100 млн євро.
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