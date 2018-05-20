Молодим українським голкіпером цікавиться Наполі

Андрій Лунін

Голкіпер Зорі Андрій Лунін зацікавив Наполі.

Про це повідомляє Corrierre dello Sport.

Неаполітанці шукають заміну Пепе Рейні, який влітку покину клуб.

За інформацією джерела Наполі зацікавилось голкіпером збірної України.

Видання порівняло Луніна з голкіпером Мілана Джанлуїджі Доннаруммою. Також повідомляється, що Наполі цікавиться Маттіа Періном та Кепою Аррізабалагою, пише Футбол 24.

Раніше повідомлялося, чому Ювентус відмовився від послуг талановитого українського голкіпера.