Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
209 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]20.05.2018 22:42
Динамо U-19 - чемпіон України
19-річні футболісти київського Динамо достроково завоювали золото національної першості серед однолітків.
У 24-турі юні футболісти київського гранда зіграли внічию з однолітками з Ворскли (1:1).
Нічия дозволила динамівцям виграти чемпіонат України U-19.
Нагадаємо, що напередодні основна команда Динамо виграла в 32-му турі УПЛ в донецького Шахтаря.
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