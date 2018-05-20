Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
209 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
20.05.2018  22:42

Динамо U-19 - чемпіон України

 

19-річні футболісти київського Динамо достроково завоювали золото національної першості серед однолітків.

У 24-турі юні футболісти київського гранда зіграли внічию з однолітками з Ворскли (1:1).

Нічия дозволила динамівцям виграти чемпіонат України U-19.

Нагадаємо, що напередодні основна команда Динамо виграла в 32-му турі УПЛ в донецького Шахтаря.





Читай також
Динамо влітку хоче продати свого півзахисника
Як ультрас Динамо проводжали Олега Гусєва. ВІДЕО
Хацкевич розповів про гравців, які покинуть Динамо
Ракицький отримав "піджопник" від фаната в кінцівці гри з Динамо
Суркіс зізнався, що він сказав гравцям Динамо, які тричі за сезон здолали Шахтар, але програли чемпіонство
Останні публікації
14.05.2018
Інше

Ставки на події в спортивному світі – нюанси

 
26.04.2018 - Андрій Твердохліб
Футбол

Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей

Іраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
 
27.03.2018

Ракетки для большого тенниса: виды и простые правила подбора

 
Усі публікації
Новини
23:51
Футбол. Коваль пропустив два голи в грі проти Валенсії, Барселона мінімально перемогла Реал Сосьєдад. Матчі 38-го туру чемпіонату Іспанії
23:09
Футбол. Шахтар продасть Фреда дорожче ніж Фернандінью та Тейшейру
22:42
Футбол. Динамо U-19 - чемпіон України
22:22
Теніс. Італійський футбольний гранд привітав Світоліну з перемогою в Internazionali BNL d’Italia
21:43
Футбол. Торіно переміг Дженоа, Мілан розтрощив Фіорентину. Матчі 38-го туру чемпіонату Італії
21:17
Футбол. Молодим українським голкіпером цікавиться Наполі
20:46
Теніс. Стало відомо про ще одне видатне досягнення Світоліної
20:18
Футбол. Син легендарного нідерландця близький до переходу в Рому
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
26.04.2018

Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей
Іраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!