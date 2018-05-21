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21.05.2018  08:48

Шахтар хоче підсилитися двома бразильцями

 

Шахтар планує влітку підписати двох бразильців.

Про це розповів у ефірі ТаТоТаке ведучий Сергій Болотніков.

Можливо, одним з них є хавбек Корінтіанс Майкон, підписання якого підтвердив головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека.

Другим можливим трансфером стане хавбек Сан-Паулу Сіпріано, про яого повідомлялося раніше, що він підписав попередній контракт з гірниками.

Як відомо, напередодні Фонсека розповів про футболістів, які залишать Шахтар.





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