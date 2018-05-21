Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
612 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]21.05.2018 08:48
Шахтар хоче підсилитися двома бразильцями
Шахтар планує влітку підписати двох бразильців.
Про це розповів у ефірі ТаТоТаке ведучий Сергій Болотніков.
Можливо, одним з них є хавбек Корінтіанс Майкон, підписання якого підтвердив головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека.
Другим можливим трансфером стане хавбек Сан-Паулу Сіпріано, про яого повідомлялося раніше, що він підписав попередній контракт з гірниками.
Як відомо, напередодні Фонсека розповів про футболістів, які залишать Шахтар.
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