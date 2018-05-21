Ахметов розповів, як відмовився продати Фреда за 50 мільйонів
|Фред
Манчестер Сіті пропонував за перехід півзахисника Шахтаря Фреда 50 мільйонів євро.
Про це розповів президент Шахтаря Рінат Ахметов, пише сайт гірників.
"Ви знаєте, що у нас взимку були переговори з Манчестер Сіті, і була офіційна пропозиція - дуже велика цифра. За Фреда нам запропонували в районі 50 мільйонів євро. І у нас вистачило сил відмовити, тому що ми грали в Лізі чемпіонів, закінчували чемпіонат України", - сказав він.
"Ми виграли чемпіонат і Кубок - в принципі, рішення наше правильне. І я переконаний, що ми отримаємо і отримуємо пропозиції не менш цікаві, ніж від Манчестер Сіті. Ми отримаємо рівно стільки, скільки він коштує. Ми не можемо отримати долар, якщо футболіст коштує 50 центів. Ми не хочемо продавати за 50 центів, якщо футболіст коштує долар", - зазначив Ахметов.
Раніше повідомлялося, що футбольні агенти мають намір "збити" ціну на Фреда.
Також була інформація, що ПСЖ готовий зробити пропозицію Шахтарю щодо Фреда.
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