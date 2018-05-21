Рибалка повертається в Динамо

Сергій Рибалка

Півзахисник Сергій Рибалка повертається в Динамо в зв'язку із завершенням оренди в турецькому Сівасспорі.

28-річний хавбек проведе з командою збори, після чого тренерський штаб прийме рішення про його подальшу долю. Контракт Рибалки з Динамо закінчується в грудні 2018 року.

У нинішньому сезоні півзахисник провів за Сівасспор 22 матчі у всіх турнірах, забив 1 гол і віддав 4 результативних паси, пише Динамомания.

Раніше повідомлялося, що Рибалка потрапив до символічної збірної 20-го туру чемпіонату Туреччини.