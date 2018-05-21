ФК Львів виступатиме в УПЛ замість Вереса?

ФК Львів отримає право виступити в УПЛ - команда пройде під виглядом Вереса, можливо, як один клуб, або замість нього.

Про це повідомляє видання Спортивка.

Одне місто - дві команди. Ми довго мовчали, але тепер стверджуємо: з наступного сезону ФК Львів у Прем'єр-лізі. У вигляді Вереса. Чи замість нього. Тут уже крутіть - як хочете) Копитко дотиснув Михайліва... — Спортивка (@Sportyvka) 21 травня 2018 р.

Львів у сезоні 2017/2018 виступав у Другій лізі. Команда грала в групі А, де посіла 5 місце та набрала 33 очки.

Раніше президент Інгульця Олександр Поворознюк заявляв, що Верес є тимчасовим проектом, який зникне.

Нагадаємо, у Вереса виникли серйозні проблеми із стадіоном у Рівному.