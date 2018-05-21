Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
94 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]21.05.2018 12:49
ФК Львів виступатиме в УПЛ замість Вереса?
ФК Львів отримає право виступити в УПЛ - команда пройде під виглядом Вереса, можливо, як один клуб, або замість нього.
Про це повідомляє видання Спортивка.
Одне місто - дві команди. Ми довго мовчали, але тепер стверджуємо: з наступного сезону ФК Львів у Прем'єр-лізі. У вигляді Вереса. Чи замість нього. Тут уже крутіть - як хочете) Копитко дотиснув Михайліва...— Спортивка (@Sportyvka) 21 травня 2018 р.
Львів у сезоні 2017/2018 виступав у Другій лізі. Команда грала в групі А, де посіла 5 місце та набрала 33 очки.
Раніше президент Інгульця Олександр Поворознюк заявляв, що Верес є тимчасовим проектом, який зникне.
Нагадаємо, у Вереса виникли серйозні проблеми із стадіоном у Рівному.
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