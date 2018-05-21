Шахтар практично підписав Кайоде

Оларенваджу Кайоде

Оларенваджу Кайоде близький до підписання повноцінного контракту з Шахтарем.

Про це в ефірі Футбол 1 заявив наставник клубу Паулу Фонсека.

"Ми практично підписали Кайоде. Мене інформували, що клуб прийме це рішення. Переговори зараз на фінальній стадії", - сказав він.

Як відомо, раніше Фонсека розповів про футболістів, які залишать Шахтар.

Також була інформація, що Кайоде хоче залишитися в Шахтарі на наступний сезон.