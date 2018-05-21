Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
214 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]21.05.2018 13:08
Шахтар практично підписав Кайоде
|Оларенваджу Кайоде
Оларенваджу Кайоде близький до підписання повноцінного контракту з Шахтарем.
Про це в ефірі Футбол 1 заявив наставник клубу Паулу Фонсека.
"Ми практично підписали Кайоде. Мене інформували, що клуб прийме це рішення. Переговори зараз на фінальній стадії", - сказав він.
Як відомо, раніше Фонсека розповів про футболістів, які залишать Шахтар.
Також була інформація, що Кайоде хоче залишитися в Шахтарі на наступний сезон.
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