Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
508 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]21.05.2018 13:41
Друді попрощався з футболістами Карпат і ледь не побився з віце-президентом клубу
|Даріо Друді
Виконавчий директор Карпат Даріо Друді може покинути команду.
Ще до матчу із Зіркою Друді повідомив футболістам, що це його остання зустріч, а після неї попрощався з командою.
Після матчу у нього виник конфлікт з віце-президентом Карпат Олегом Смалійчуком, який мало не переріс в бійку. Друді висловлював невдоволення організацією роботи клубу.
Аргентинець працював в Карпатах з червня минулого року, пише FootballHub.
Як відомо, Віктор Леоненко раніше заявив, що Карпати залишатимуться любительским клубом, доки там працюватиме Друді.
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