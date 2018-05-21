Друді попрощався з футболістами Карпат і ледь не побився з віце-президентом клубу

Даріо Друді

Виконавчий директор Карпат Даріо Друді може покинути команду.

Ще до матчу із Зіркою Друді повідомив футболістам, що це його остання зустріч, а після неї попрощався з командою.

Після матчу у нього виник конфлікт з віце-президентом Карпат Олегом Смалійчуком, який мало не переріс в бійку. Друді висловлював невдоволення організацією роботи клубу.

Аргентинець працював в Карпатах з червня минулого року, пише FootballHub.

Як відомо, Віктор Леоненко раніше заявив, що Карпати залишатимуться любительским клубом, доки там працюватиме Друді.