ПСЖ близький до підписання легенди Ювентуса

Джанлуїджі Буффон

ПСЖ близький до підписання легендарного голкіпера Джанлуїджі Буффона.

Буффон в суботу провів останній матч за Ювентус, де виступав з 2001 року.

Як повідомляє журналіст Sky Italia Джованні Гуардала, в даний час 40-річний голкіпер знаходиться на просунутій стадії переговорів з ПСЖ.

Парижани пропонують Буффону дворічний контракт, і все йде до того, що вже в середу, 23 травня, угода буде підписана, пише sportarena.com.

Раніше була інформація, що ПСЖ пропонує Буффону роль капітана і 8 млн євро за сезон.