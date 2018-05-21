Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
180 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
21.05.2018  14:15

ПСЖ близький до підписання легенди Ювентуса

Джанлуїджі Буффон

ПСЖ близький до підписання легендарного голкіпера Джанлуїджі Буффона.

Буффон в суботу провів останній матч за Ювентус, де виступав з 2001 року.

Як повідомляє журналіст Sky Italia Джованні Гуардала, в даний час 40-річний голкіпер знаходиться на просунутій стадії переговорів з ПСЖ.

Парижани пропонують Буффону дворічний контракт, і все йде до того, що вже в середу, 23 травня, угода буде підписана, пише sportarena.com.

Раніше була інформація, що ПСЖ пропонує Буффону роль капітана і 8 млн євро за сезон.





Читай також
Ювентус обіграв Верону в останньому поєдинку Буффона. Інші матчі 38-го туру чемпіонату Італії
Буффон емоційно попрощався із Ювентусом. ВІДЕО
ПСЖ пропонує Буффону роль капітана і 8 млн євро за сезон
Останні публікації
14.05.2018
Інше

Ставки на події в спортивному світі – нюанси

 
26.04.2018 - Андрій Твердохліб
Футбол

Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей

Іраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
 
27.03.2018

Ракетки для большого тенниса: виды и простые правила подбора

 
Усі публікації
Новини
16:15
Теніс. Костюк показала відео з тренування перед дебютом на Ролан Гаррос
15:44
Футбол. Гравці Вереса написали заяви на звільнення з клубу
15:10
ЧС-2018. Фабрегас не потрапив до заявки збірної Іспанії на ЧС-2018
14:44
Футбол. Півзахисник Динамо може продовжити кар'єру в Мексиці
14:33
Бокс. Постол вперше зустрівся зі своїм майбутнім суперником
14:15
Футбол. ПСЖ близький до підписання легенди Ювентуса
13:56
Бокс. Ломаченку хочуть організувати бій в Британії
13:41
Футбол. Друді попрощався з футболістами Карпат і ледь не побився з віце-президентом клубу
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
26.04.2018

Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей
Іраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!