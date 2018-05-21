Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
180 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]21.05.2018 14:15
ПСЖ близький до підписання легенди Ювентуса
|Джанлуїджі Буффон
ПСЖ близький до підписання легендарного голкіпера Джанлуїджі Буффона.
Буффон в суботу провів останній матч за Ювентус, де виступав з 2001 року.
Як повідомляє журналіст Sky Italia Джованні Гуардала, в даний час 40-річний голкіпер знаходиться на просунутій стадії переговорів з ПСЖ.
Парижани пропонують Буффону дворічний контракт, і все йде до того, що вже в середу, 23 травня, угода буде підписана, пише sportarena.com.
Раніше була інформація, що ПСЖ пропонує Буффону роль капітана і 8 млн євро за сезон.
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