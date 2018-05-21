Гравці Вереса написали заяви на звільнення з клубу

ФК Верес

Гравці Вереса написали заяви на звільнення з клубу - однією з причин такого рішення є об'єднання рівненського клубу з ФК Львів.

Раніше президент Вереса Богдан Копитко хотів об'єднання з іншою командою Другої ліги – стрийською Скалою. Однак домовитися з президентом Скали Миколею Кмітем йому не вдалося й він розпочав вдалі переговори з власником ФК Львів Романом Михайлівим.

Метою об'єднання Вереса зі Львовом є наявність в останнього бази та академії. Слід зазначити, що за молодіжні команди Вереса виступає багато вихованців ФК Львів.

Під якою назвою виступатиме клуб у Прем'єр-лізі невідомо, але те, що Верес вже не повернеться у Рівне, – беззаперечний факт, пише Футбол 24.

Нагадаємо, у Вереса виникли серйозні проблеми із стадіоном у Рівному.