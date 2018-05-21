Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
732 перегляди Версія для друку Коментарі  [    ]
21.05.2018  16:37

Полтава може залишитися без Ліги Європи

 Стадіон Ворскла імені Бутовського у Полтаві поки не можу приймати Лігу Європи

Полтавська Ворскла, яка зайняла третє місце в УПЛ та виборола путівку у груповий етап Ліги Європи-2018/19, ймовірно гратиме єврокубкові матчі у Львові. 

Про це повідомляє СпортАрена.

За словами віце-президента Ворскли Олега Лисака, для виступів у груповому етапі ЛЄ необхідно мати договір зі стадіоном не нижче 4-ї категорії, тоді як арена імені Бутовського у Полтаві має лише другу. 

Для того, щоб відповідати вимогам УЄФА, на домашньому стадіоні Ворскли мають вирішити питання із освітленням та встановити турнікети. Тож певна надія на те, що полтавці зможуть побачити єврокубкові матчі улюбленої команди, все-таки є. 

У той же час, у Ворсклі розглядають Арену-Львів як варіант із домашньою ареною для Ліги Європи. На львівському стадіоні підтвердили цю інформацію. 

Раніше повідомлялося, що у Ворсклі планують розрахуватися по боргах із футболістами.





Останні публікації
14.05.2018
Інше

Ставки на події в спортивному світі – нюанси

 
26.04.2018 - Андрій Твердохліб
Футбол

Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей

Іраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
 
27.03.2018

Ракетки для большого тенниса: виды и простые правила подбора

 
Усі публікації
Новини
18:45
Футбол. Світ збожеволів: президент ПСЖ встановив неймовірну ціну на молоду зірку команди
18:31
Теніс. Визначився суперник Костюк у першому раунді кваліфікації Ролан Гаррос
18:15
Футбол. Президент Вереса зробив заяву щодо рокіровки із ФК Львів та виступів в УПЛ
17:59
Теніс. Українське представництво у кваліфікації Ролан Гаррос зменшилося на одного гравця
17:27
Футбол. Об'єднання Вереса та ФК Львів: у ЗМІ назвали несподіваний сценарій
16:59
Теніс. Чи виграє Світоліна перший Grand Slam у кар'єрі: букмекери дали прогноз на виступ українки на Ролан Гаррос
16:37
Футбол. Полтава може залишитися без Ліги Європи
16:15
Теніс. Костюк показала відео з тренування перед дебютом на Ролан Гаррос
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
26.04.2018

Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей
Іраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!