Полтава може залишитися без Ліги Європи

Стадіон Ворскла імені Бутовського у Полтаві поки не можу приймати Лігу Європи

Полтавська Ворскла, яка зайняла третє місце в УПЛ та виборола путівку у груповий етап Ліги Європи-2018/19, ймовірно гратиме єврокубкові матчі у Львові.

Про це повідомляє СпортАрена.

За словами віце-президента Ворскли Олега Лисака, для виступів у груповому етапі ЛЄ необхідно мати договір зі стадіоном не нижче 4-ї категорії, тоді як арена імені Бутовського у Полтаві має лише другу.

Для того, щоб відповідати вимогам УЄФА, на домашньому стадіоні Ворскли мають вирішити питання із освітленням та встановити турнікети. Тож певна надія на те, що полтавці зможуть побачити єврокубкові матчі улюбленої команди, все-таки є.

У той же час, у Ворсклі розглядають Арену-Львів як варіант із домашньою ареною для Ліги Європи. На львівському стадіоні підтвердили цю інформацію.

Раніше повідомлялося, що у Ворсклі планують розрахуватися по боргах із футболістами.