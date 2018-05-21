Об'єднання Вереса та ФК Львів: у ЗМІ назвали несподіваний сценарій
Рівненський Верес та ФК Львів поміняються місцями із наступного сезону.
Рівняни виступатимуть у Другій лізі та представлятимуть місто та область, а львів'яни фактично займуть місце Вереса у Прем'єр-лізі та представлятимуть відповідно місто Лева.
Про такий несподіваний сценарій повідомляє FootballHub.
Також, за інформацією фанатської спільноти Вереса у Facebook, команда виступатиме у Другій лізі в одному з населених пунктів Рівненщини.
Львів у першості Другої ліги йде на 5-му місці із 33 очками в активі.
Тоді як Верес завершив сезон у Прем'єр-лізі на підсумковому шостому місці у першій підгрупі.
Раніше львівські ЗМІ повідомили, що Верес та Львів об'єднаються заради виступів в УПЛ.
Як відомо, у наступному сезоні у Прем'єр-лізі виступатиме Арсенал-Київ.
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