Об'єднання Вереса та ФК Львів: у ЗМІ назвали несподіваний сценарій





Рівненський Верес та ФК Львів поміняються місцями із наступного сезону.

Рівняни виступатимуть у Другій лізі та представлятимуть місто та область, а львів'яни фактично займуть місце Вереса у Прем'єр-лізі та представлятимуть відповідно місто Лева.

Про такий несподіваний сценарій повідомляє FootballHub.

Також, за інформацією фанатської спільноти Вереса у Facebook, команда виступатиме у Другій лізі в одному з населених пунктів Рівненщини.

Львів у першості Другої ліги йде на 5-му місці із 33 очками в активі.

Тоді як Верес завершив сезон у Прем'єр-лізі на підсумковому шостому місці у першій підгрупі.

Раніше львівські ЗМІ повідомили, що Верес та Львів об'єднаються заради виступів в УПЛ.

Як відомо, у наступному сезоні у Прем'єр-лізі виступатиме Арсенал-Київ.