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21.05.2018  17:27

Об'єднання Вереса та ФК Львів: у ЗМІ назвали несподіваний сценарій


Рівненський Верес та ФК Львів поміняються місцями із наступного сезону. 

Рівняни виступатимуть у Другій лізі та представлятимуть місто та область, а львів'яни фактично займуть місце Вереса у Прем'єр-лізі та представлятимуть відповідно місто Лева. 

Про такий несподіваний сценарій повідомляє FootballHub.

Також, за інформацією фанатської спільноти Вереса у Facebook, команда виступатиме у Другій лізі в одному з населених пунктів Рівненщини. 

Львів у першості Другої ліги йде на 5-му місці із 33 очками в активі. 

Тоді як Верес завершив сезон у Прем'єр-лізі на підсумковому шостому місці у першій підгрупі

Раніше львівські ЗМІ повідомили, що Верес та Львів об'єднаються заради виступів в УПЛ.

Як відомо, у наступному сезоні у Прем'єр-лізі виступатиме Арсенал-Київ.





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