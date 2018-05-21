Світ збожеволів: президент ПСЖ встановив неймовірну ціну на молоду зірку команди
Молодий та талановитий нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе не продається ні Реалу, ні іншим клубам - навіть за міліард євро.
Таку гучну заяву зробив президент паризького клубу Нассер Аль-Хелаїфі.
"Хочете конкретну цифру? Вона - понад мільярда євро. Вам не почулося: "Понад мільярд євро". Навіть якщо принесете мені мільярд, я його не продам", - цитує Аль-Хелаїфі sport-express.ru.
Нагадаємо, Мбаппе не належить ПСЖ - клуб орендував його у Монако із зобов'язаннями подальшого викупу за 135 мільйонів євро. Проте це може стати проблемою для Парі Сен-Жермен, адже необхідно притримуватися фінансового фейр-плей.
Додамо, що у сезоні, що минув, Мбаппе зіграв 45 поєдинків, забивши у них 21 гол та віддавши 3 гольові передачі.
Раніше була інформація, що придбати 19-річного Мбаппе у ПСЖ може Реал.
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