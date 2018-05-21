Названо зарплату Буффона у ПСЖ

Джанлуїджі Буффон

Італієць Джанлуїджі Буффон отримуватиме у разі переходу у ПСЖ зарплату у 7 мільйонів євро.

Про це повідомляє авторитетне британське видання The Guardian.

Остаточне рішення щодо підписання контракту із французьким клубом зірка італійського футболу прийме у вівторок 22 травня.

Нагадаємо, Буффон провів свій останній матч за Ювентус 19 травня.

Раніше була інформація, що ПСЖ пропонує Буффону роль капітана і 8 млн євро за сезон.