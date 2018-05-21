Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
421 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]21.05.2018 18:59
Названо зарплату Буффона у ПСЖ
|Джанлуїджі Буффон
Італієць Джанлуїджі Буффон отримуватиме у разі переходу у ПСЖ зарплату у 7 мільйонів євро.
Про це повідомляє авторитетне британське видання The Guardian.
Остаточне рішення щодо підписання контракту із французьким клубом зірка італійського футболу прийме у вівторок 22 травня.
Нагадаємо, Буффон провів свій останній матч за Ювентус 19 травня.
Раніше була інформація, що ПСЖ пропонує Буффону роль капітана і 8 млн євро за сезон.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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